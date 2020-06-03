شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير .. نجاح تجربة لقاح صينى على 2000 شخص "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بارقة أمل جديدة فى الحرب ضد فيروس كورونا، كشف عنها تقرير لوكالة شينخوا الصينية و هي أن أكثر من 2000 شخص تلقوا لقاح تجريبى للوقاية من فيروس كورونا، وأكدت البيانات السريرية سلامتهم وفعالية اللقاح.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل هذا اللقاح للوقاية من الوباء الخبيث، والوقت المزمع طرح هذا اللقاح فيه فى الأسواق.