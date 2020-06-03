إجراء بديل.. مطار القاهرة: إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ألغى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الحجر الصحي للمصرين العائدين من الخارج على الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني، والاكتفاء بتوقيع الركاب على القيام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتاكد من خلوهم من الفيروس.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي: بدأت سلطات الحجر الصحي بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقًا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت، وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر، أنه من يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سيتم علي الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسيخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

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