خاص| ننشر النص الكامل لتعديلات "صندوق مصر السيادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشة التعديلات المقدمة على صندوق مصر السيادي.

وحصل "الخليج 365" على النص الكامل لتعديلات صندوق مصر السيادي، والذي من المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة الأحد المقبل.

ويهدف مشروع القانون إلى تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة.

وينظم القانون إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.