نشرة الحوادث المسائية.. جثة على طريق بالجيزة وإحالة متهمين بختان ٣ إناث للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-العثور على سائق توك توك مقيدا بالحبال في الجيزة

جثة شاب عشريني مقيدا بالحبال مُلقاة في الشارع يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمها.

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-بقيمة 23 مليون جنيه.. ضبط 67 قضية تهريب بمحور قناة السويس في شهر مايو

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات الأمنية، وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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-الداخلية: ضبط 59 وحدة سكنية لتغيير النشاط لتجاري.. وإزالة 182 حالة تعدٍ خلال شهر

تواصل الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، حملات مكبرة؛ لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

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-بقيمة 43 مليون جنيه..ضبط 3 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة في يوم واحد

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

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-الأمن يضبط المتهمين بمحاولة سرقة مخزن شركة ملاحة بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، شخصين لمحاولتهما سرقة مخزن تابع لشركة خدمات ملاحية.

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-إحداهن بالصعيد.. رئيس النيابة الإدارية يعين 5 مستشارات مديرات للنيابة بالمحافظات

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتعيين 5 من السيدات المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية بالمحافظات.

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-"الفتوى": الإجازة الدراسية لمعاوني هيئة التدريس بالجامعات ليست ضمن الحد الأقصى للإعارات الممنوحة لهم

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الـدولـة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جواز حساب مدة الإجازة الدراسية التي يحصل عليها أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ضمن الحد الأقصى لمدد الإعارات الممنوحة لهم.

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-تأجيل دعوى تعويض الطيار "أبواليسر" من محمد رمضان

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، لجلسة 6 يوليو المقبل.

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-تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة بسبب نفقة ابنته "لينا

قررت محكمة جنح الدقي، بتأييد الحكم الصادر على الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

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-"أوهمهن والدهن بتطعيم كورونا".. إحالة متهمين بختان ٣ إناث للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكاب الأول جناية ختانهن -ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- واشتراك الثاني معه بطريقَي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد ثماني وأربعين ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.

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-مجلس الدولة يؤكد أولوية سلامة الأعضاء والمتقاضين

أكد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أنه في ظل ما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من مخاوف مشروعة، من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، واحتمال إصابة البعض، رغم كل الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة، ويطبقها المجلس، ورغبة منه في بث الروح الإيجابية بين الجميع، حتى يعملوا مطمئنين وآمنين على صحتهم وصحة أسرهم، خاصة بعد استئناف العمل جزئيا وتدريجيا.

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-لمتابعة أسر المتوفين.. النيابة الإدارية تنشئ وحدة الرعاية الإنسانية

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بإنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية على أن تتبع مكتب رئيس الهيئة.

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-المحكمة في حيثيات حل حزب البناء والتنمية: ذراعاً سياسيا للجماعة الإرهابية

أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وإحالته إلى الخزانة العامة.

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-مجلس الدولة يحظر مخاطبة أي جهة خارجه إلا من خلال إدارته

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بوضع العديد من القواعد التي تتفق والتقاليد القضائية الأصيلة بإلزام جميع أعضاء مجلس الدولة الذين أنشأوا جروبات أو مواقع أو غيرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي غلقها فوراً مع استثناء جروبات العمل القضائي داخال المحاكم والدوائر والمغلقة على أعضائها فقط.

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