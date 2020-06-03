مباحث المصنفات تداهم استوديو لتسجيل الأغاني في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: ضبطت مباحث المصنفات استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغاني وقيام القائمين عليه باستخدام برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المصنفات قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة استوديو صوت لتسجيل الأغاني غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة؛ واستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو المشار إليه، وتبين وجود أحد العاملين بالاستوديو، وبالتفتيش أمكن ضبط وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتيه مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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