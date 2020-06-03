مصر | مجلس الدولة يُعلن الحرب على كورونا.. ويحظر مخاطبة الجهات الخارجية

أرسي المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، العديد من القواعد التى تنظم سير العمل القضائي في الفترة المقبلة، و كمجموعة إجراءات احترازية يقوم بها المجلس لطمئنة الأعضاء و المستشارين.

وأكد مصدر مطلع، أن الأولوية الأولى والأهم لإدارة المجلس هي سلامة الأعضاء والموظفين، والمتقاضين.

وأشار المصدر، إلى أنه في حالة اشتباه إصابة أي عضو في المجلس بفيروس كورونا عليه الاتصال مباشرة بإدارة المجلس لاتخاذ اللازم ، ويطبق ذلك على الموظفين ، على أن يتم الاتصال على أرقام التليفون الآتية : 0120344434 ، 01000094439 .

ونوه المصدر بأن المجلس الخاص أكد علي عدم لتناول أي معلومات أو أرقام أو أخبار وتحاليل أو علاج أو فحوصات أو مستشفيات تتعلق بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر ضرورة إلزام جميع أعضاء مجلس الدولة الذين أنشأوا جروبات أو مواقع أو غيرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعى غلقها فوراً مع استثناء جروبات العمل القضائى داخال المحاكم والدوائر والمغلقة على أعضائها فقط .

وأضاف مصدر مسئول بالمجلس أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أكد على أنه لا يجوز مخاطبة أى جهة خارج مجلس الدولة بخصوص أى أمر يتعلق بالسادة الأعضاء أو بأمور العمل فى المجلس أو أى أمر عام أخر إلا من خلال إدارة المجلس وتستثنى من ذلك الطلبات الخاصة بالعضو .

كما أكد المجلس على أن أى اقتراحات أو اعتراضات بشأن نظام العمل أو الإدارة لا يجوز تناولها على وسائل التواصل الاجتماعى ، وإنما تقدم مباشرة من العضو نفسه أو عن طريق رئاسته إلى إدارة المجلس , فضلا عن أن المجلس أكد على تطبيق قرارات حظر الظهور الإعلامى وهى القاعدة التى توارث عليها المجلس وفقا للقيم والتقاليد القضائية العريقة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".