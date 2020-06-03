أخبار مصر | أول تحرك برلماني ضد استغلال المستشفيات الخاصة لمصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني ضد استغلال المستشفيات الخاصة لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، تقدمها ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، نوجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن استغلال المستشفيات الخاصة مصابي فيروس كورونا، والزامهم بدفع مبالغ كبيرة مقابل العلاج داخل المستشفى.

وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن المستشفيات الخاصة تقوم بأبتزاز المواطنين المصابين بفيروس كورونا وخاصة في إعداد مسحات كورونا، أو تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة، متعجبة كيف يعقل أن تطلب مستشفى من مواطن مصاب بكورونا 100 و200 ألف جنية مقدم لعلاج مصاب كورونا، والمواطن الذي لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ لا يدخل المستشفى، وهو ما يعكس التكلفة العالية على مرضى كورونا داخل هذه المستشفيات.

وطالبت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمراقبة المستشفيات الخاصة بشكل جيد ومستمر لمتابعة الأسعار داخل مستشفيات الخاصة حتى لا يتم استغلال المواطن فى ظل الظروف التى تمر بها المواطن والبلاد خلال الفترة الحالية، ويجب أن يتم وضع سقف محدد لتكلفة علاج مصابى فيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة، حتى لا يتم استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو أمر غير مقبول فى هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الدولة بجميع مؤسساتها لم تبخل على المواطن فى ظل هذه الجائحة التى تضرب العالم اجمع، وقدمت لهم المساعدات المالية والعينية والطبية، لافتة الى ان وزارة الصحة تقوم بإرسال البروتوكول العلاجي للمواطنين المخالطين للمرضى المصابين بكورونا تحت منازلهم، فكيف تقوم هذه المستشفيات الخاصة باستغلال مصابي كورونا، فأين الورد المجتمعي التى يجب أن تقوم به هذه المستشفيات ومشاركة الدولة فى مواجهة هذه الجائحة، وأن يكون لها دور عظيم، واستقبال الحالات المصابة وإجراء المسحات والعزل.