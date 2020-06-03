أخبار مصر | أول تحرك برلماني ضد استغلال المستشفيات الخاصة لمصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني ضد استغلال المستشفيات الخاصة لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، تقدمها ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، نوجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن استغلال المستشفيات الخاصة مصابي فيروس كورونا، والزامهم بدفع مبالغ كبيرة مقابل العلاج داخل المستشفى.
وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن المستشفيات الخاصة تقوم بأبتزاز المواطنين المصابين بفيروس كورونا وخاصة في إعداد مسحات كورونا، أو تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة، متعجبة كيف يعقل أن تطلب مستشفى من مواطن مصاب بكورونا 100 و200 ألف جنية مقدم لعلاج مصاب كورونا، والمواطن الذي لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ لا يدخل المستشفى، وهو ما يعكس التكلفة العالية على مرضى كورونا داخل هذه المستشفيات.
وطالبت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمراقبة المستشفيات الخاصة بشكل جيد ومستمر لمتابعة الأسعار داخل مستشفيات الخاصة حتى لا يتم استغلال المواطن فى ظل الظروف التى تمر بها المواطن والبلاد خلال الفترة الحالية، ويجب أن يتم وضع سقف محدد لتكلفة علاج مصابى فيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة، حتى لا يتم استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو أمر غير مقبول فى هذه الظروف الصعبة.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الدولة بجميع مؤسساتها لم تبخل على المواطن فى ظل هذه الجائحة التى تضرب العالم اجمع، وقدمت لهم المساعدات المالية والعينية والطبية، لافتة الى ان وزارة الصحة تقوم بإرسال البروتوكول العلاجي للمواطنين المخالطين للمرضى المصابين بكورونا تحت منازلهم، فكيف تقوم هذه المستشفيات الخاصة باستغلال مصابي كورونا، فأين الورد المجتمعي التى يجب أن تقوم به هذه المستشفيات ومشاركة الدولة فى مواجهة هذه الجائحة، وأن يكون لها دور عظيم، واستقبال الحالات المصابة وإجراء المسحات والعزل.
اقرأ أيضا.. تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.