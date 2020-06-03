أخبار مصر | شيخ الأزهر ناعيا عبد الفضيل القوصي: رحل رفيق العمر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر ناعيا عبد الفضيل القوصي: رحل رفيق العمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رحيل العالم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق.

‏وقال شيخ الأزهر في تغريدة له "احتسب عند الله رفيق العمر وزميل رحلة العلم والتعلم الفيلسوف والمنافح عن تراث المسلمين الأستاذ الدكتور الشيخ/ محمد عبد الفضيل القوصي، من أعمدة كلية أصول الدين ومجمع الخالدين، وأحد كبار الهيئة الموقرة هيئة كبار العلماء بالأزهر، والوزير الأسبق للأوقاف.

كما نعى الأزهر الشريف بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، العالم والمفكر الإسلامي وأحد كبار علماء علم الكلام فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزير الأوقاف المصري الأسبق نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عامًا.

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ويؤكد الأزهر أن التاريخ سيظل يذكر العالم الجليل بمؤلفاته القيّمة في مجال العقيدة والفلسفة، والتي غذت العقل والروح وأثرت الفكر العربي والإسلامي وناقشت القضايا الفكرية للأمة وأسهمت في وضع حلول لها، والتي كان أبرزها؛ موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين، جوانب من التراث الفلسفي في الإسلام، أسباب الأزمة المعاصرة التي يعيشها الإنسان، في التجديد وما إليه.

كما يؤكد الأزهر أن المفكر الراحل قد كرس حياته لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وقاد جهودا كبيرة في نشر ذلك من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في عدد كبير من دول العالم الإسلامي، ومن خلال تقلده العديد من المناصب الأكاديمية والوزارية المرموقة، فعمل نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، ووزيرا للأوقاف، وتم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

هذا ويتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الراحل والعالم الإسلامي وطلبة العلم في وفاة العالم الجليل، داعيا المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه للإسلام والعلوم الشرعية شفيعا له عند ربه، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.