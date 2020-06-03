أخبار مصر | الوجه الإيجابي لكورونا.. عادات عليك التمسك بها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الوجه الإيجابي لكورونا.. عادات عليك التمسك بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى ظل تنامي بواعث القلق فى العالم وتتابع الأخبار السلبية بين زيادة عدد الإصابات وكثرة الوفيات بعد انتشار فيروس كورونا ووإجراءات الحكومات عالميًا بين الحظر وإغلاق حدود الدول وإيقاف الحياة أملًا فى الإنتصار على الوباء العالمي فى حرب وضعت العالم كله تحت الحجر والعزل المنزلي، ليصبح هناك عادات جديدة من أجل حياة صحية، مما جعل الطبيعة تتنفس مرة آخرى بشكل إيجابي.

وفى هذا التقرير توضح جريدة "الخليج 365" فى سطور عدد من العادات الصحية والصديقة للبيئة التى تمسك بها سكان كوكب الأرض مؤخرًا فى ظل الحائجة التى أصابته، والتى كان لها مردود إيجابي فى الطبيعة، ليصبح الهواء أكثر نقاءًا وأقل تلوثًا.

1- استخدام المشى وركوب الدراجات. قل انتقال البشر من مكان لآخر، مع فرض الحجر المنزلى فقد انتشرت سياسة التباعد الإجتماعى، أصبح كثير من الأشخاص يبتعدون عن التجمعات، فلجئ الكثير منهم إلى السير على الأقدام أو ركوب الدراجات، وقل استخدام السيارات، فقد الإعتماد الكلى على وسائل المواصلات، وقل إستخدام الوقود، كما أصبحت الشوارع أقل ازدحامًا، مما كان له آثره الإيجابي على الطبيعة فقد قل تلوث الهواء، وأصبحت السماء أكثر صفاءًا وقلت السحب الدخانية كما أشارت المنظمات البيئية. 2- التعليم والعمل عن بعد اتخذت دول العالم الكثير من الإجراءات الإحترازية للحفاظ على حياة مواطنيها، كان من أبرزها إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، لتقليل من فرصة انتشار كوفيد 19، وكان ذلك الإغلاق لأجل غير معروف، مما استدعى المؤسسات التعليمية ان تتجه إلى التعلم الإلكتروني (E-Learning)، مما جعل للثورة الرقمية والتكنولوجية دورًا أكبر، وجزءًا لا غنى عنه فى حياتنا اليومية. 3- العمل عن بعد Advertisements لم يصبح الإنترنت ضرورة حتمية للطلاب فقط، بل أصبح ضرورة حتمية للموظفين، فقد انتشر فى الأعوام الماضية ما يعرف بالعمل عن بعد، لتصبح من أهم سياسات العمل فى الشركات الكبرى حول العالم، وذلك للحفاظ على أرواح العمال، وكذلك الحفاظ انتاجية الشركات فى تلك الظروف القاسية التى فرضتها جائحة كورونا.