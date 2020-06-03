أخبار مصر | دراسة: أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة لكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دراسة: أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة رسمية نشرت أمس الثلاثاء، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا لدي الأصول الأفريقية والآسيويين في إنجلترا تصل إلى 50%، وجاء ذلك وفق التقرير الذي أعدته إدارة الصحة العامة في البلاد لبحث فوارق المرض بين الأجناس.

وذكر في تقرير أن معدلات الوفاة بفيروس كوفيد-19 أعلى بين المجموعات العرقية من الأصول الأفريقية والآسيوية مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى، ومن بينهم العرقيات الوافدة من بنغلادش، فهم أكثر عرضة للوفاة.

بينما ذوي الأصول الصينية والهندية والباكستانية وغيرهم من العرقيات الآسيوية وكذلك الوافدين من منطقة الكاريبي تكون نسبة تعرضهم للوفاة من 10 الي 50 %.

وتأتي تلك الدراسة لتؤكد الدراسة البريطانية، حيث أكدت أن معدلات الوفاة بفيروس كورونا المستجد تزيد بين المصابين الآسيويين وذوي البشرة السمراء.

بينما أوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن الرجال والنساء من ذوي البشرة السمراء هم الأكثر عرضة للوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا بمعدل 4 مرات.

اما عن آخر الدراسات التي اجرها العلماء، حسب ما نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن مرضى الفيروسات التاجية ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة يتم إدخالهم إلى المستشفى في كثير من الأحيان مقارنة بالأجناس الأخرى.

ولفتت إحصاءات في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، إلى أن ضحايا فيروس كورونا المستجد ذات الأصول الافريقية منذ أبريل تصل نسبتهم الي 70 %، رغم أنهم لا يمثلون إلا ثلث سكان المدينة.

وفي المملكة المتحدة، كان 35 % من حالات الخطيرة بفيروس كورونا المستجد من أقليات عرقية، الا انهم لا يشكلون 14 % من سكان إنجلترا..

وترجح الدراسات أن سبب تعرض أصحاب البشرة السمراء الي الإصابة بفيروس الكورونا كالاتي:

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1_ يعتبر أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة لمرض السكر بنسبة تصل الي 60% مقارنة بالأمريكيين ذو أصحاب البشرة البيضاء، كما انهم أكثر عرضه الي بتر الأطراف.

2- يتعرض الافريقيون الي الوفاة بسبب الربو أكثر 3 مرات من الأمريكيين البيض.

3- ترتفع نسبة الوفاة لدي الرجال أصحاب البشرة السمراء مقارنة من الرجال البيض.

4- يصاب الأمريكيين السمر بالسكتات الدماغية 4 أضعاف الأمريكيين

البيض.

5- ينتشر ارتفاع ضغط الدم بين اصحاب البشرة السمراء في وقت مبكر من الحياة حيث يعاني ما يقرب من 42٪ من الرجال السمر وأكثر من 45٪ من النساء السمر.

6- ينجح علاج السرطان مع ذوي البشرة البيضاء، حيث أن الرجال السمر لديهم معدل وفيات أعلى بنسبة 40٪ من الرجال البيض، كما أن النساء الأمريكيات من أصل أفريقي لديهن معدل وفاة بالسرطان أعلى بنسبة 20 ٪ من النساء البيض.

7- يعيش 71% من الأمريكيين ذو الأصل الافريقي في مجتمعات تصل بها نسبة التلوث الي 58%، لذلك يزيد معدلات خطر الإصابة بالأمراض.

8- نقص التغذية السليمة وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة لدي أصحاب البشرة السمراء تؤدي الي مشاكل خطيرة وتعرضهم للموت.