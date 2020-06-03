شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاريع بحثية بجامعة بنها لخدمة المشاريع القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا لمتابعة المشاريع البحثية التي تمولها الجامعة لخدمة المشاريع القومية في البلاد.

وقال «الجيزاوي»، في بيان الأربعاء، إن الجامعة قامت بتمويل 6 مشاريع بحثية لخدمة المشاريع القومية مشيرًا إلى أن قيمة كل مشروع 300 ألف جنيه، ومدة المشروع 24 شهرا من تاريخ التعاقد.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هذا الاجتماع يأتي قبل تقديم الباحثين للتقارير الفنية والمالية النهائية للمشروع وتحديد الجهات المستفيدة من مخرجات تلك المشاريع لترويجها وتسويقها لديها، مشيرا إلى أن من هذه المشاريع المشروع الأول: تطبيق المعلمات الجزئية لاستنباط هجين ذرة شامية مميزة تتحمل الجفاف، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية وندرة المياه.

وذكر أن المشروع الثاني دراسة وتنفيذ وحدة تحلية للمياه بالتجميد والتي تهدف إلى تنفيذ وحدة لتحلية المياه المالحة بتكلفة أقلّ يمكن استخدامها في الشرب والاستخدامات الزراعية الأخرى، وأن المشروع الثالث توليد الكهرباء باستخدام تربينات رياح صغيرة الحجم حديثة يمكن استخدامها في القرى السياحية كمصدر للطاقة الكهربائية المتجددة، وأن المشروع الرابع عن تطوير إدارة المزارع السمكية المكثفة ويهدف المشروع إلى زياة إنتاجية وحدة المساحة من الإنتاج السمكي، والمشروع الخامس إنتاج الخرسانة المنفذة كحل جديد للرصف والي يمكن من خلالها حصاد مياه الأمطار والتي تودي إلى تعطيل المرور على الطرق في بعض المناطق والمشروع السادس عن التشخيص الجزيئي لمعدل انتشار مرض ليكوزيس الأبقار في محافظة القليوبية ويهدف هذا المشروع إلى حماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالمرض.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تسعى إلى ربط البحث العلمي بالصناعة بما يخدم المجتمع المحيط بة مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التعليم للتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف السعيد إلى أن الجامعة تدعم شباب الباحثين في ضل تغيرات الثورة الصناعية الرابعة من أجل خلق جيل من المبدعين والمبتكرين وبما يخدم المشاريع القومية للبلاد.

Advertisements