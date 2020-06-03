شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تجهيز 36 مستشفى جديدًا لاستقبال مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

راجع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، في اجتماعه الأسبوعى، الأربعاء، بتقنية «فيديو كونفرانس»، جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، آخر مستجدات الموقف، بقولها إن إجمالى عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب 5894، والحالات التي تم عزلها بالمنزل 5484 حالة، منبهة إلى أن معدلات الإصابة في المحافظات السياحية، ومنها مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، أقل مقارنة بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت الوزيرة أن 340 مستشفى تتعامل مع الأزمة وتضم 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعى، و3539 سرير رعاية مركزة، ويجرى العمل على تجهيز 36 مستشفى آخر، لافتة إلى خضوع مستشفيات الحميات والصدر للتطوير، خاصة مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمية.

واستعرضت الوزيرة التحديث الدورى لبروتوكول العلاج، طبقًا لمستوى خطورة الإصابة المقسمة لـ4، وهى البسيطة والمتوسطة والمتقدمة والشديدة، لافتاً إلى أن الوزارة وفقاً لهذه البروتوكولات وفرت 500 ألف جرعة للحالات الحرجة بالمستشفيات، و8 ملايين جرعة للمخالطين، و2 مليون جرعة للحالات الإيجابية الخاضعة للعزل المنزلى، لافتةً إلى أن 5013 وحدة رعاية صحية أساسية توفر العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلى.

وتابعت الوزيرة أن هناك 32 معملاً يمكنها إجراء تحليل الفيروس بجانب وجود 17 معملاً تابعاً للمستشفيات الجامعية، وجارٍ العمل على إضافة 8 معامل أخرى، كما يتم تحديث تطبيق «صحة مصر»، الذي تجاوز مستخدموه مليون شخص ليشمل خدمة الرد الآلى عبر «واتس آب».

وعلى صعيد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضبطت أجهزة الأمن 4914 شخصاً مخالفاً لقرار حظر التجول، و3094 مركبة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ضبطت الشرطة في محافظتى القاهرة والجيزة 1400 مخالفة عدم ارتداء كمامة أثناء القيادة، منها 800 في القاهرة، و600 في الجيزة.

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وفى المنوفية، تم سحب 85 رخصة قيادة لسائقى السيارات، وتحرير 415 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية. وفى الشرقية، تم ضبط 84 سيارة أجرة وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وتغريمهم وفق قرار المحافظ، كما تم تحرير عدة محاضر لملاك محال مستلزمات طبية ومنظفات للبيع بأعلى من الأسعار الرسمية أو عدم إعلانها. وفى بنى سويف تم ضبط مقهى داخل منزل تحت الإنشاء في عزبة عوض التابعة لمركز ومدينة ببا، حيث تم تشميع المكان والتحفظ على محتوياته.