شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تجري حركة تنقلات محدودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، حركة تغييرات محدودة بين قياداتها، الأربعاء، شملت قيادتين شابتين، بهدف ضخ دماء جديدة ومنح فرصة للشباب في تولى مقاليد الأمور.

وشملت التغييرات تكليف الشيخ وسام على كاسب مديرا للمتابعة خلفا للشيخ هشام الفقى الذي تولى مهام مدير الدعوة في المديرية، والشيخ عبدالوهاب دويدار مديرا لادارة اوقاف محرم بك خلفا للشيخ «كاسب» والذى كان يشغل منصب مفتش بالادارة.

وقال «خشبة» إن هذة التغييرات تأتى في إطار خطة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للدفع بالشباب لتولى المناصب القيادية للنهوض بالمستوى الفكرى والدعوى للوزارة.