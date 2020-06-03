شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات وقطع غيار بـ2.8 مليار جنيه خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز، مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر مايو 2020 عن 6164 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و630 مليونا و993 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 132 مليونا و223 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 322 مليونا و727 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 71 مليونا و925 ألف جنيه، بإجمالي رسوم وضرائب محصلة عن هذه السيارات نحو 526 مليون و876 ألف جنيه.

وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 803 مليون و943 ألف جنيه.

وخلال شهر مايو 2020، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1338 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 525 مليون و518 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 58 مليون و549 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 81 مليونا و769 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 140 مليون و318 ألف جنيه.

وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 29 مليونا و786 ألف جنيه.

من جهة أخرى، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 509 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر مايو بقيمة بلغت 699 مليون و245 ألفا جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليونا و456 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 62 مليونا و879 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 76 مليون و335 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 11 مليون و914 ألف جنيه وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو لعام 2020 حوالى 2 مليار و855 مليون و757 ألف جنيه.

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ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 204 مليون و229 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 467 مليون و375 ألف جنيه ورسم التنمية 71 مليونا و925 ألف جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 63 مليون و216 ألف جنيه.

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو 2020 حوالى 806 مليون و747 ألف جنيه.

ويبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر مايو 2020 حوالى 845 مليونا 644 ألف جنيه.