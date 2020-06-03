شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب عبارة «حرس سلاح» في مسلسل الاختيار.. رئيس جامعة سوهاج يكرم البطل خالد على والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، البطل خالد على، وشهرته «السفاح» من أبناء المحافظة، وأحد الجنود الناجين من الحادث الإرهابي الذي استهدف الكتيبة 103 بقيادة البطل الشهيد العقيد أحمد منسي في كمين البرث في عام 2017.

رئيس جامعة سوهاج يكرم خالد على أحد أبطال حادث كمين البرث

رئيس جامعة سوهاج يكرم خالد على أحد أبطال حادث كمين البرث

رئيس جامعة سوهاج يكرم خالد على أحد أبطال حادث كمين البرث

واستقبل رئيس الجامعة بمكتبه، الأربعاء، المجند البطل، ووالده، وعمه، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور صفا محمود، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق.

رئيس جامعة سوهاج يكرم خالد على أحد أبطال حادث كمين البرث

رئيس جامعة سوهاج يكرم خالد على أحد أبطال حادث كمين البرث

وأكد رئيس الجامعة- خلال التكريم الذي بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء- أن الجامعة وما تضم من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس تجسد اليوم مبادئ التكريم والوفاء لمن يستحق من الذين ضحوا ومازالوا يضحون بالغالي والنفيس من أجل حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، وتوفير الأمن والاستقرار والسلامة للمجتمع، لافتًا إلى أن الجامعة أعدت خطابا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطلب فيه توفير وظيفة داخل الجامعة تناسب البطل خالد وهذا أقل ما يستحق.

والبطل خالد على من أبناء محافظة سوهاج من قرية «أولاد سلامة» بمركز المنشاة، وحاصل على الشهادة الإعدادية، وهو صاحب عبارة «حرس سلاح» في مشهد مسلسل الاختيار، وأول من شاهد اقتحام الكمين، ونجح في قتل عدد كبير من التكفيريين والإرهابيين في المعركة.