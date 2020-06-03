شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يطلق حملة تطهير صحي شاملة في جميع المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، حملة تطهير شاملة على مستوى 21 مركزا ومدينة وحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب ومنظمات المجتمع المدني.

وتابع المحافظ عمليات تسليم مواد التطهير لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للقيام بأعمال التطهير اليومية في جميع المناطق بنطاق المحافظة، وكذلك أعمال تسليم خزانات المواد المطهرة والاطمئنان على توافر كافة الكميات المطلوبة لأعمال التطهير، ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوزيع الكميات اللازمة على الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال التطهير بكافة المناطق والقرى.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق التام ومتابعة أعمال التطهير اليومية من خلال الوحدات القروية والتأكد من إتمام عمليات التطهير لكافة الأماكن وخاصة المناطق المحتاجة.

رافق المحافظ، نائبه هيثم الشيخ، وكان في استقباله المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تخصيص رقمي( 0502264314 و0502264315 ) للرد على كافة استفسارات المواطنين بمحافظة الدقهلية بشأن فيروس كورونا وتلقي البلاغات، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 105، حيث يساهم ذلك في سرعة التواصل مع المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.

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