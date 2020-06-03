شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعتمد دعما ماليا لنقابة القراء بقيمة 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الساعاتى، المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، أن مجلس إدارة النقابة العامة بجمهورية مصر العربية يتقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دعمه الدائم للنقابة وأهل القرآن الكريم وبخاصة أصحاب المعاشات.

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جاء ذلك عقب اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أمس الثلاثاء 2/ 6/ 2020، صرف الدفعة الثانية للعام المالى 2019 / 2020 وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوى المخصص لدعم نقابة القراء، تخصص لمعاشات القراء، ليكون إجمالى المبلغ الذى تم صرفه لنقابة القراء هذا العام مائتى ألف جنيه.

من جانبه قال الشيخ محمد حشاد - شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء -: إن مجلس النقابة إذ يشكر الدكتور الوزير محمد مختار جمعة، على وقوفه الدائم للنقابة وأهل القرآن، الذين يرفعون الدعاء إلى الله عزوجل أن يرفع الغمة عن البلاد والعباد وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء وشر اللهم آمين.