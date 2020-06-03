شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير مصيف بلطيم واستكمال رصف شوارع العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأَّس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير مصيف بلطيم، واستكمال رصف شوارع العاصمة، لافتًا إلى أهم المحاور الأساسية ضمن خطة المحافظة لتطوير مصيف بلطيم، وشوارع المحافظة، وذلك لإظهار المحافظة بشكل حضاري يليق بها، وتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشكيل لجنة لتطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم ضمن جهود الدولة المصرية في عمليات التطوير التي تشمل جميع خدماتها ومرافقها ومدنها، والتي تشمل زراعة الأشجار على الكورنيش، وإقامة المقاعد وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار واستكمال سور الكورنيش والخدمات الشاطئية، وكذا إعادة تطوير المحلات والأكشاك، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين في أشهر الصيف من كل عام.

وشدد محافظ كفر الشيخ ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير للانتهاء من جهود الخطة الاستثمارية 2019-2020.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد دكتور مهندس محمد السيد، والعميد مهندس على الجابرى بالشركة الوطنية، والمهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق، والمهندس أحمد منصور، مدير عام مديرية الإسكان، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير عام التنسيق الحضاري، والدكتور خالد قنديل، استشاري الطرق بجامعة عين شمس.