شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لن أسمح بالتقصير في حماية العاملين ووقايتهم من الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يسمح أبدًا بالتقصير في حماية العاملين بالمناطق الصناعية وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم الالتزام يجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة وإيقافها عن العمل لمدة 48 ساعة لحين استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأنه في حالة العودة لارتكاب المخالفة والإصرار عليها يتم غلق المصنع لمده 14 يوم كفترة حضانة الفيروس واستكمال جميع الإجراءات القانونية والأخرى الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وقال المحافظ في بيان، الأربعاء، إن البلاد تمر بمرحلة حرجة وظروف استثنائية صعبه تتطلب منا جميعا التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة والخروج منها بما لا يضر بالصناعة وزيادة الاستثمار والحفاظ على صحة وسلامة العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج، مؤكدا أن المحافظة مازالت في منطقة الأمان مقارنة بمحافظات أخرى وأن المناطق الصناعية شهدت انحسارًا في أعداد الإصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة العليا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حرصًا على صحة وسلامة العاملين بجميع المناطق الصناعية على أرض المحافظة ولضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع والشركات والمنشآت الصناعية برئاسة ممثل هيئة التنمية الصناعية وعضوية رئيس جهاز مدينة العاشر والمناطق الصناعية ببساتين الإسماعيلية وبلبيس والصالحية الجديدة وكذلك ممثلين عن مكاتب القوى العاملة وإدارات السلامة والصحة المهنية وجمعية المستثمرين بكل منطقه صناعية ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للتفتيش الدوري المفاجئ على المنشآت الصناعية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها بجميع المصانع للوقاية من انتشار فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة حيال غير الملتزمين.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن هناك تحسن ملحوظ في التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بها وهذا ما أكدته تقارير لجنة المتابعة بمديرية القوى العاملة، والتي أفادت التزام أصحاب المصانع بتوفير جميع الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل «جهاز الكشف الحراري- مواد النظافة والتطهير- الكمامات الواقية- القفازات» واي مستلزمات أخرى لسلامه العاملين.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام أصحاب المصانع بالتعامل مع جميع المخلفات «مهمات الوقاية» على أنها نفايات ذات طبيعة خاصة للتعامل معها بالطرق السليمة والتخلص منها بالطرق الصحيحة المنصوص عليها وكذلك إلزامهم بتوفير مكان منعزل لأي حالة اشتباه لحين نقلها إلى المستشفى بمعرفة المصنع بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية للمصانع والآلات وخطوط الإنتاج وسيارات نقل العمال.

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