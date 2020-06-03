شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ينعى رئيس اللجنة النقابية لعمال المحافظة المتوفى بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعي الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد عرابي، رئيس اللجنة النقابية لعمال الشرقية، إثر وفاته بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرة الفقيد ولجميع العمال من أبناء المحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
أكد المحافظ، أن الدولة المصرية تكثف كافة جهودها للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب ضرورة تكاتف كل الجهود من قبل جميع الفئات مع الدولة المصرية، وأن نكون جميعا ايد واحدة خلف القيادة السياسية لكى نمر من تلك الأزمة بأقل الخسائر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
27,536
-
تعافي
6,827
-
وفيات
1,052
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الشرقية ينعى رئيس اللجنة النقابية لعمال المحافظة المتوفى بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.