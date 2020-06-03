شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن النواب» توافق على موازنة «القومي لعلاج الإدمان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الأربعاء، على موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان للعام المالي الجديد 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها نحو 3 ملايين و567 ألف جنيه مقابل 3 ملايين و204 آلاف جنيه العام الجاري 2019 / 2020.
وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 2 مليون و740 ألف جنيه مقابل 2 مليون و387 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020، أما الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو بـ400 ألف جنيه وهي ذات المُخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري 2020/2019.
فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية- (الاستثمارات)- خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 300 ألف جنيه وهي أيضا ذات المخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري.
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