شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم قرية مجول في بنها بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا بين أبنائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بالتنسيق مع فرق مكافحة ناقلات الأمراض حملة تطهير وتعقيم موسعة بقرية مجول مركز بنها بعد أن تزايدت نسب الإصابات بين الأهالي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن الخطة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعليمات مشددة ضمن الخطة بمنع الأسواق والسويقات مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا وانة يتعين على المواطنين البعد تماما عن أماكن الازدحام والالتزام بالتدابير الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استكمال المراكز والمدن والأحياء لحملات التطهير مكبرة للمباني والمنشآت والشوارع وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين، مشيرا إلى أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير جميع المنشآت التابعة لجميع القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة بخلاف خطط التطهير الذاتي التي تقوم بها بعض المديريات وخطط تطهير المساجد والكنائس.

وأوضح أنه تم وضع خطط تطهير يقوم بها المجتمع المدني، حيث تم توفير 10 أطنان كلور و125 جهاز رش وتم تطهير ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومقرات الوحدة المحلية القروية، بالإضافة إلى جميع المباني الحكومية التابعة للوحدات المحلية.