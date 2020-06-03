شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز الطبي بالسكة الحديد ينفي إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى الدكتور عاطف إمام، رئيس شركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن حالته جيدة ولم يصب بالفيروس، وما ورد من أخبار شائعات، لا أساس لها من الصحة.
كانت السكة الحديد شهدت عددًا من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، وتم تخصيص مستشفى أبوزعبل للعزل.
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