شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 99.46%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 99.46%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار محافظ قنا، في بيان، الأربعاء، إلى أنه بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام 51197 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.46%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1876 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 83.17% وبلغ عدد الطلاب المكفوفين 13 طالب بنسبة نجاح 100 % وعدد ضعاف السمع بلغ 32 بنسبة نجاح بلغت 90.6%.

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وقدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.