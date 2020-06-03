شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 99.86%.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأربعاء، وبحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة 73700 طالب بنسبة نحاح 99.86%.

وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية 6415، وبلغت نسبة النحاح 96.4%، في حين بلغت نسبة النحاح للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية (صم) والإعدادية العامة (نور) 100%، و94.4% لطلاب التلمذة الصناعية (تربية فكرية).