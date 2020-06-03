شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: سحب رخص 30 سيارة للوقوف في الممنوع وعدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الغربية جهودها في متابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى بإرتداء الكمامة الواقية، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم سحب رخص 30 سيارة للوقوف في الممنوع وعدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال جولته التفقدية بشوارع ميدان المحطة ومنطقة السيد البدوي وشارع البورصه بحي أول طنطا، ومنطقة الكورنيش والاستاد بحي ثاني طنطا.

وخلال جولته، أصدر «رحمي» تعليماته لرئيس حي ثان طنطا بازالة كافة الاشغالات الموجودة بمنطقة الاستاد، كما وجه ايضا برفع القمامه الموجودة بطريق الكورنيش، كما وجه رئيس حي اول طنطا برفع كافة الاشغالات الموجودة بميدان المحطة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم.