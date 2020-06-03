شكرا لقرائتكم خبر عن «مستثمري أكتوبر»: استثناء عمال المصانع الأعضاء بالجمعية من «الحظر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، لاتفاق نهائى مع الجهات الأمنية لاستثناء جميع أعضائها وعمال المصانع التي تتمتع بعضوية جمعية المستثمرين من أوقات حظر التجوال لضمان استمرار العملية الإنتاجية في كافة ورديات العمل دون توقف.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر، والأمين العام لاتحاد المستثمرين، الأربعاء، إن الاستثناء سيتم بموجب إبراز الهوية الشخصية للعاملين أو سيارات نقل البضائع وتصريح السماح للتحرك في أوقات الحظر أثناء عمل ورديات المساء بالمصانع، مشيرًا إلى أن جمعية المستثمرين أرسلت خطابات لأعضائها دعما لهم في الكمائن الأمنية أثناء سير أتوبيسات نقل العاملين أو سيارات نقل المعدات والبضائع أوقات حظر التجوال.

من ناحية أخرى، شدد رئيس الجمعية على جميع المصانع والشركات بضرورة تشديد إجراءات الوقاية خلال الأسبوعين المقبلين، كما أرسل تحذيرات لجميع المصانع والشركات بذلك، والتأكد من خلو العاملين العائدين من الإجازات من أعراض فيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد أعداد المصابين خلال الأيام الجارية.

وأكد «خميس» أهمية دور جمعية المستثمرين خلال الفترة الماضية في زيادة الوعى لدى كافة العاملين بالمصانع والشركات منعا لتعطيل عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن تطبيق إجراءات الوقاية بحسم كان سببا في التزام نحو 90% من المناطق الصناعية وحمايتها من تفشى الفيروس المستجد حتى الآن.