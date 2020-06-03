شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة الخميس ثم تنخفض مرة أخرى يوم الجمعة، وتعاود الارتفاع التدريجي من السبت، ولكن حول المعدلات الطبيعية، بمعنى أن الإرتفاع عن المعدلات سيكون بقيم من اثنين لثلاث درجات، ثم تعود إلى المعدلات مرة أخرى، وهذا شيء طبيعي في هذه الفترة من السنة مع نهاية فصل الربيع.

وأضاف «شاهين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الفترة المتبقية من فصل الربيع ستشهد ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة حول المعدلات، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيا خلال الأيام المقبلة مع اقتراب الصيف الأمر الذي يزيد غحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضح «شاهين»: «أن خرائط توزيعات الضغط وصور الأقمار الصناعية تتغير بشكل سريع في فصل الربيع نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة للفصل، ويمكن للخرائط أن تتغير ولا تكون الأجواء بنفس توقعاتنا، فنحن نقول على بداية الأسبوع المقبل، وكلما اقتربنا يكون التنبؤ أفضل».

وأشار «شاهين» إلى ما سبق أن أعلنته الهيئة من أن هناك موجة حارة الاثنين والثلاثاء والاربعاء ٢- ٤ يونيو، لكن مع بداية الأسبوع وجدنا الخرائط تغيرت والأجواء كذلك فذكرنا أن الارتفاع مؤقت يوم الإثنين وستعاود درجات الحرارة الانخفاض الثلاثاء والاربعاء وهو ما حدث، لافتًا إلى أنه وارد تغيير الخرائط في فصل الربيع وحتى قدوم الصيف.

وردًا على سؤال أننا على أعتاب الصيف ومازال الليل مائل للبرودة، فسَّر «شاهين» ذلك بأن نسب الرطوبة مازالت منخفضة، لافتًا إلى أن هناك نسب رطوبة ولكن نستشعر ذلك فقط خلال ساعات النهار وهو ما يزيد إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة بالنهار، لكن فترات الليل ومع درجات الحرارة المنخفضة ١٩، ٢٠ درجة يكون إحساسنا بارتفاع الرطوبة أقل، مضيفًا أنه على الرغم أن العظمى في الرطوبة تكون ليلاً ولكن انخفاض درجات الحرارة يجعل احساسنا بالرطوبة غير قوي، مشيرًا إلى أنه في الصيف بعد ٢٠ يونيو حينما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضًا يعطينا ذلك الإحساس بالاختناق الذي نشهده في فصل الصيف وما نشكوه من عرق.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت طقس الستة أيام المقبلة، والتي تبدأ الخميس، موضحة أن العظمى على القاهرة ستكون «34، 33، 35، 37، 40، 38» درجة مئوية.

Advertisements