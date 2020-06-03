شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يجتمع بمساعديه على مستوى الجمهورية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الأربعاء، اجتماعًا بالمستشارين، مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، ورؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف بالجمهورية؛ ذلك للتوجيه برؤية لإدارة العمل بالنيابة العامة خلال الفترة المُقبلة.

وأشاد النائب العام، في مستهل الاجتماع بالجهد المبذول من السادة أعضاء النيابة العامة لضمان انتظام العمل بها في ظلِّ جائحة فيروس كورونا، وأعرب عن تقديره لما يبذلونه لأداء رسالتهم سعيًا لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- لهم بالحفظ والسلامة والعافية.

وتطرق «الصاوي» إلى التوجيه ببنود البرنامج التدريبي الذي وضعه لتدريب معاوني النيابة العامة المُعينين بالقرار الجمهوري رقم 235 لسنة 2020 م وتأهيلهم للعمل، والذي تضمن تدريبًا نظريًّا وعمليًّا بعد توزيعهم لذلك على النيابات الكائنة بمَحالِّ إقاماتهم -أو القريبة منها- بدلًا من جمعهم بـمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ وذلك لوقايتهم في ظلِّ مكافحة الفيروس المذكور.

وأوضح أنه سيتولى المحامون العامون الأول والمحامون العامون للنيابات الكلية، ورؤساء النيابة بها، ورؤساء النيابات الجزئية، أعمالَ المدربين القضائيين لمعاوني النيابة، وتنفيذ بنود البرنامج التدريبي الذي أعدَّه النائب العام، وذلك تحتَ إشرافٍ مباشرٍ من المفتشين القضائيين بإدارة التفتيش القضائي، والذين سيتولون إعداد تقارير عن عملية التدريب لعرضها على مدير إدارة التفتيش القضائي، ومِن ثَمَّ عرضها على النائب العام.

وأشار إلى التنسيق الجاري مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لدعم برنامج تدريب معاوني النيابة العامة خلال الفترات المسائية ببرنامج يُعقد لهم عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك خلاف دعم تدريبهم بتطبيقات خاصَّة أعدَّها مركز المعلومات بإدارة التحول الرقمي بالنيابة العامة.

واستعرض النائب العام والحضور التحديات العملية بقضايا التعدي على أملاك الدولة والرقع الزراعية وإقامة مبانٍ بدون ترخيص، حيث وجَّه بسرعة إنجاز التحقيقات بتلك القضايا، وتقديم مَن يَثبت اتهامه فيها إلى محاكمات جنائية عاجلة؛ ذلك للخطر البالغ الذي تتعرض له حياة المواطنين من جرَّاء تلك الجرائم، ومساسها بالاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد آخرَ، أكد النائب العام استمرارَ تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالنيابات في ظلِّ مكافحة فيروس كورونا لإتاحة المناخ الآمن للعمل، وضمان سلامة أعضاء النيابة والموظفين والعمال وسائر المترددين على النيابات، مؤجهًا باستمرار دعم تقنية عرض القضايا وسائر الأوراق الواردة من نيابات الاستئناف على المكتب الفني للنائب العامِّ وفحصها واتخاذ القرارات فيها إلكترونيًّا من خلال تطبيق «العدالة الجنائية»، وتعميم تلك التقنية على سائر النيابات الكلية على مستوى الجمهورية.

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وانتهى الاجتماع بمناقشة الحضور بعضَ المقترحات لتيسير العمل بالنيابات؛ ضمانًا لحُسن أداء النيابة العامة.