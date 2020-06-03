سعر الدواجن اليوم الاربعاء 3/6/2020 في مصر

شهدت أسعار الدواجن استقرار خلال اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2020 وقد أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة, أن اسعار الدواجن في المزرعة قد شهدت انخفاض كبير خلال الفترة الماضية, ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى عدة عوامل أهمها, زيادة المعروض من إنتاج الدواجن مع قلة الطلب عليها, وقد سجل أسعار الدواجن في المزرعة نحو 24 جنية للكيلو, وقد تتفاوت أسعار الدواجن في محلات التجزئة فيتراوح أسعارها ما بين 29 إلى 30 جنية للكيلو حسب المنطقة.

في حين سجل سعر الدواجن البلدي في المزرعة نحو 32 جنية للكيلو, بينما تتراوح سعرها في محلات التجزئة ما بين 35 إلى 36 جنية للكيلو, فيما سجل سعر الكتكوت ما بين 9 إلى 11 جنية, وسعر كرتونة البيض 25 جنية في المزرعة فيما تباع للمستهلك ما بين 30 إلى 32 جنية.

وفد أكد رئيس الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة على ارتفاع انتاج مصر من الدواجن حيث وصل الإنتاج إلى حوالى مليار فرخة سنويا, وهذا الإنتاج يكفى 99% من احتياجات المصرين من الدواجن, وتتراوح نسبة الإنتاج الريفي من الدواجن ما بين 25 إلى 30% من إجمالي الإنتاج, وأن هناك 125 مليون فرخة سنوياً إنتاج بلدى, فيما ارتفع إنتاج البيض ليصل إلى حوالى 13 مليار بيضة سنويا.