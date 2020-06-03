شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا فى تركيا إلى 4609 والإصابات تتخطى حاجز 166 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، تسجيل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 4609 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 867 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 166422، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس، أعلن وزير الصحة التركي، فجر الدين قوجا، أن إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا في تركيا بلغ 16555 بزيادة 786 إصابة جديدة وعدد الوفيات أصبح 4585 بزيادة 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة.