شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا فى تركيا إلى 4609 والإصابات تتخطى حاجز 166 ألفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء، تسجيل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 4609 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 867 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 166422، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وأمس، أعلن وزير الصحة التركي، فجر الدين قوجا، أن إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا في تركيا بلغ 16555 بزيادة 786 إصابة جديدة وعدد الوفيات أصبح 4585 بزيادة 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
وقال قوجا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) -: "سجلنا 786 إصابة جديدة بوباء (كوفيد-19) بعد إجراء 32 ألف و325 اختبارا ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 16555".
وأضاف: "بلغ إجمالي الوفيات بوباء كورونا 4585 بعد تسجيل 22 حالة وفاة" مشيرا إلى أن: "إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ، قد بلغ 129 ألف و921 بعد تعافي 974 مصابا".
ولفت قوجا إلى انخفاض عدد المرضى الموجودين في وحدات العناية المركزة موضحا: "يوجد حاليا 633 مصابا في وحدات العناية المركزة و271 آخرين موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعية.
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