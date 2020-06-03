شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الحكومة تصدر بيانا بنتائج اجتماع لجنة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الحكومة بعد قليل، بيانا بنتائج اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل.. الحكومة تصدر بيانا بنتائج اجتماع لجنة أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.