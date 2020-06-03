تفاصيل الكشف البترولى الجديد بالصحراء الغربية.. ينتج 4100 برميل يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل الكشف الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة اليوم الأربعاء. وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد: "الكشف البترولي يقع بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، ينتج 4100 برميل يوميا". وتابع: "كلما استخدمنا أسلوب الحفر الحديث وأحدث الوسائل التكنولوجية كلما توصلنا إلى اكتشافات جديدة".
وأضاف: "الرئيس السيسي اهتم منذ توليه الحكم بقطاع البترول وفق رؤية ثاقبة، وساعدت عودة الاستقرار إلى مصر على نهوض القطاع"، مستطردًا "منحنا الشركاء المستحقات المتراكمة والتي كانت 6.3 مليار دولار، ووصلت لـ900 مليون في نهاية يونيو 2019".
وواصل: "ليس لدينا أي مشكلة بشأن توريد البترول والغاز الطبيعي منذ 5 سنوات، وقيمة استيراد الغاز كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا"، مشيرًا إلى أن وزير البترول أكد دعم مصر لسوق البترول العالمى.
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