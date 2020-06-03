شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات نقل الدم: المتبرعون بالبلازما يخضعون لإجراءات محددة لإنجاح العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إنه مع بداية ظهور فيروس كورونا وجدنا أن البلازما تم اتخاذها كبروتوكول للعلاج من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تقديم بروتوكول لوزارة الصحة للبدء فى علاج المصابين ببلازما المتعافين من الفيروس.

وتابع سراج الدين، قائلا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم المذاع على قناة dmc الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه تم إجراء تجارب لعلاج 30 حالة إصابة ببلازما المتعافين، وأثبتت فعاليتها على المصابين، مؤكدا أن أفضل فترة للتبرع بالبلازما هو بداية من اليوم الرابع عشر، مشيرا إلى أن المتبرعين بالبلازما يخضعون لإجراءات محددة لإنجاح عملية العلاج.

وواصل سراج الدين، أن عدد المتبرعين بالبلازما من المتعافين من الفيروس كانت قليلة فى البداية، ولكن بعد مناشدة وزارة الصحع تزايدت الأعداد.

من جانب آخر، قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والإسكان، إنه من المتوقع نتيجة قلة عدد المتبرعين بالدم في الفترة الحالية، أن يحدث نقص حاد في أكياس الدم بالمستشفيات، وأن هناك طلبات لأكياس الدم باستمرار نتيجة إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، مؤكدا أنه كان من المتوقع أن يقل عدد المتبرعين فى الأوقات التي سيتم منع الناس فيها من التجول في الشارع كإجراء احترازي لضد فيروس كورونا، لذلك تم إعداد خطة كاملة لمواجهة النقص المتوقع في الفترة القادمة.