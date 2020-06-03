شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يؤكد لـ"لافروف" رفض مصر اتخاذ إثيوبيا لأى إجراء أحادى حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع "سيرجى لافروف" وزير خارجية روسيا، حيث تناول الاتصال سبُل الارتقاء بعلاقات التعاون بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات، والتشاور حول عدد من القضايا التى تهم البلديّن.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال عن التطلُع لمواصلة العمل نحو تعزيز التعاون الثنائى على كافة الأصعدة بما يعكس عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين. وفى هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على الزخم الذى شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، وضرورة تكثيف التشاور السياسى بين القاهرة وموسكو.

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وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسى شامل بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على كافة مظاهر الإرهاب.

كما تم التشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية فى إطار حل الدولتين مع التحذير من مغبة أى إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة باعتبارها لن تؤدى سوى إلى تعقُّد الموقف والتأثير على الاستقرار والأمن الإقليميين.

كما قدّم الوزير شكرى خلال الاتصال الهاتفى شرحًا لنظيره الروسى حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، موضحًا كافة مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصرى باستئنافها، وضرورة أن تُسفر عن التوصل إلى اتفاق فى أقرب فرصة، مع التأكيد على رفض اتخاذ إثيوبيا لأى إجراء أحادى دون التوصل لاتفاق.