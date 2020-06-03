بالاسم ورقم الجلوس.. الخليج 365 ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتي اعتمدها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة 99.8%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للاعدادية بنسبة نجاح 98.6%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (153020) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة، فيما تم نشر النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2020 بنسبة نجاح 100% .. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر ”الخليج 365”، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، لطلاب كفر الشيخ بنسبة نجاح 100%، والتى اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بنسبة نجاح 100%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، والمهندس يوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والدكتور طارق مرسى، مدير إدارة التربية الخاصة، وهاني حمدان مسئول المنصة بالمديرية، ومصطفى العافى، المسئول الإعلامى للمديرية.

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بمحافظة المنيا، حيث اعتمد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 97.97%، حيث حصل 528 طالباً وطالبة على الدرجات النهائية وهى 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرة التربية والتعليم.

اعرف نتيجة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.71 %

ينشر ”الخليج 365” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد أن اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة للعام الدراسى 2019/2020 ، حيث بلغ إجمالى المتقدمين 149152 كما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 601 طالب وطالب بينهما 425 بنات و176 بنين.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة إعدادية أسوان بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.5%

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى 2019/2020 بعد اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بنسبة نجاح بلغت 99,5 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط بنسبة نجاح 99.76% .. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط للعام الدراسى 2019/2020 بعد اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بنسبة نجاح بلغت 99.76 %، لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للاعدادية المهنية.

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 99٪

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي عدد 84625 طالب وطالبة، جاء ذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح 96,7%، مقدما التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية فى الوادى الجديد بنسبة نجاح 96,7%

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح بلغت 99.64 ٪، حيث تقدم للامتحانات عدد 4468 طالب وطالبه من اجمالى عدد 4475، ونجح عدد 4452، وتغيب عدد 7 طلاب، وقدم الزملوط التهنئه للطلاب الناجحين، مشيرا بأن سيتم تكريم الطلاب الأوائل بكل إدارة تعليمية لتشجيعهم، متمنياََ للجميع مزيداً من التفوق.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 99.35%

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح 99.35%، وبلغ عدد المقيدين 25857 طالبا وطالبة نجح منهم 25688، مقدمة التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الاعدادية في محافظة البحر الاحمر بنسبة نجاح 99.5 %

أعتمد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة99.5%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.5%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وأيضاً إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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ومن جانبه أكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 6292 طالب وطالبة، وعدد الناجحين منهم 6262 طالب وطالبه، مشيراً إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر وصفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 99٪

إعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي عدد 84625 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر بنسبة نجاح 99.32%

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 99.32% .

وأوضح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر ان عدد الذين تقدموا بابحاث الشهادة الاعدادية 15738 طالب وطالبة وتخلف منهم 107 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 15631 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.32%، ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم ، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر .

نتيجة الشهادة الاعدادية ببني سويف بنسبة بنجاح 99.49 %

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 44963 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738 طالباً وطالبة، فيما حصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، حيث تقدم للامتحان 886 طالبا حضر منهم 848 طالبا.

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5 % وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

صرح عبد الكريم لطفى، بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ 24 ألف و 14 طالب وطالبة حيث ألتزم بتقديم الأبحاث نفس العدد ، فيما إجتاز منهم 23 ألف 889 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات ، لافتاً إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين ) فقد بلغت نسبة النجاح 100 % ، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 94% .

الغربية بالأسماء ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية بنسبة نجاح 99.86%

ينشر"الخليج 365" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية، بعدما اعتمد الدكتور طارق رحمي راشد محافظ الغربية، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 ، حيث بلغ إجمالى المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة 73700، بنسبة نجاح 99.86 % .

وأوضح محافظ الغربية، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 6415 ، وبلغت نسبة النحاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النحاح للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية "صم"، والإعدادية العامة "نور" 100%، و 94.4% لطلاب التلمذة الصناعية "تربية فكرية"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بنسبة 99.26 %

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 99.14%

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، بعد اعتماد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسى الثانى دور أول عن العام الدراسى 2019/2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية" لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 99.14%، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 93643 طالب وطالبة حضر منهم 93589 ونجح منهم عدد 92787 طالب وطالبة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 99.89%

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بعد اعتماد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى دور يونيو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 99.89% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات.

ومن جانبه شدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكل العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

نشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، بعدما اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 98.6%، حيث هنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.

وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.