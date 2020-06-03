خارطة المستشفيات المخصصة لعلاج مصابى كورونا.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: خارطة المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين.. 35 بالقاهرة و28 بالدقهلية و26 بالشرقية و17 بالجيزة و17 بالبحيرة.. 35 ألف سرير و3500 رعاية و2218 جهاز تنفس و5 آلاف وحدة صحية. وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: بروتوكول «حقيبة الصحة» لعلاج حالات العزل المنزلى.. 7 أدوية تحقق الشفاء فى 7 أيام.. وزيرة الصحة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى: المحافظات السياحية أقل إصابات «كورونا» Advertisements خارطة المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين.. 35 بالقاهرة و28 بالدقهلية و26 بالشرقية و17 بالجيزة و17 بالبحيرة.. 35 ألف سرير و3500 رعاية و2218 جهاز تنفس و5 آلاف وحدة صحية

خارطة المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين.. 35 بالقاهرة و28 بالدقهلية و26 بالشرقية و17 بالجيزة و17 بالبحيرة.. 35 ألف سرير و3500 رعاية و2218 جهاز تنفس و5 آلاف وحدة صحية 5.3 مليار جنيه لدعم الصناعة المحلية.. مجلس الوزراء يوافق فى اجتماعه الأسبوعى على قرار لتخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز الطبيعى.. و«البترول»: القرار يأتى بعد توقف بعض المصانع عن العمل لتراكم المديونيات المستحقة وعدم قدرتها على المنافسة فرصة ثانية للمتأخرين عن تقديم أبحاث الجامعات.. رؤساء الجامعات: نعيش ظرفا استثنائيا.. وحصر المتخلفين ومنحهم مهلة إضافية بعد الاعتذار

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