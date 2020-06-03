شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار الخليج 365 الحكومة تدرس فتح المساجد فى مصر.. والأهلى يطمئن على أحمد فتحى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الزميلة رغدة بكر، نشرة أخبار الساعة الثالثة عصرا، من صالة تحرير الخليج 365، والتي استعرضت فيها أهم الأخبار على الساحة المصرية والعالمية، التي يقدمها لكم الخليج 365.

وبدأت الزميلة بـ خبر اجتماع هام عقده مجلس الوزراء، منذ قليل، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات، و ناقش الاجتماع عددا من الملفات، من بينها عودة الصلاة بالمساجد وعودة حركة الطيران والسياحة الخارجية وعودة النشاط الرياضى .

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، أنه بتتبع معدلات الاصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات:مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الاحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابات، فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن باقى المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم فى تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى الجهود التى تم بذلها فى إطار مواكبة زيادة اعداد الاصابات بفيروس "كورونا" التى تمت مؤخراً، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرة الرعاية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الصناعى، وذلك سعياً لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الفيروس على مستوى الجمهورية، موضحة أن اجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريراً داخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعى، و3539 سرير رعاية مركزة، مضيفة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالى عدد المستشفيات التى تتعامل مع مصابى فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

ونعت النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور محمد عنتر مدرس الفارما بكلية طب الأزهر بدمياط، الذي توفي إثر إصابته بڤيروس كوڤيد 19، داعيين المولى سبحانه أن يسكنه نعيم جناته مع الأبرار والشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم 38 من الأطباء بسبب الفيروس.

وقال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد بلغ 372 إصابة، من بينهم 160 طبيب مازالوا يتلقوا العلاج، وحوالى 80 طبيب تعافوا من الإصابة.

بالإضافة إلى إصابة الدكتور أحمد إمام رئيس شركة المركز الطبى لسكك حديد مصر المسئولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد بفيروس كورونا وتم خضوعه للعزل الصحى.. وأشارت المصادر إلى تأكد إصابة المهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة بكورونا وخضوعه للعزل الصحى المنزلي وتكليف اللواء محمد غزال نائب رئيس هيئة السكة الحديد للسلامة والمخاطر للقيام بأعماله.

إيجابياً.. خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

تلقى مستشفى إسنا للحجر الصحى، خطاب شكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة بقيادة السفير الأمريكى جوناثان كوهين، ووجهت السفارة فى خطابها الشكر إلى الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحى وجميع العاملين بالمستشفى، على حسن رعايتهم الطبية للسائحين الأمريكان خلال فترة تلقيهم العلاج من فيروس كورونا.

ونص خطاب السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى (بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتهم الإستثنائية لأربعة سائحين من مواطنى الولايات المتحدة الذين تم علاجهم داخل المستشفى الخاص بـ"covid 19"، ولقد أثبتت أنت ورعاية موظفيك غير العاديين لمواطنينا دوراً فعالاً فى تعافيهم الناجح والعودة الآمنة لعائلاتهم فى الولايات المتحدة، وإننى أقدر بعمق جهودك وتضحياتك التى لا تعرف الكلل لتحقيق الإنتعاش، وإن رعايتكم لمواطنينا تستمر فى إظهار روابط الصداقة القوية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، ومرة آخرى أشكرك على إلتزامك الرائع بصحة مواطنينا".

والصحة تعلن: الصحة: طبيب وممرض لشرح بروتوكول العزل المنزلى للمصابين بكورونا

كشف بروتوكول علاج العزل المزلى الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان لعلاج المصابين بكورونا، عن تسليم المريض الذى تقرر عزله منزليا كارت متابعة، على أن يقوم الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلًى.

وقال برتوكول علاج العزل المنزلى لوزارة الصحة، أن التمريض يقوم بشرح قواعد العزل المنزلً للمريض علي أن يام ارسال نسخة من بيانات المريض لمكتب مدير المستشفى والذي ٌيقوم بدوره بإرساله لمديرية الشئون الصحٌة التابعة.

وأضاف البرتوكول أنه يتم التنسيق مع الإدارة الصحية التابع لها سكن المريض المعزول، ويتم متابعة علاجه تليفونيا، للتأكد من اختفاء الأعراض بعد التزامه بكافة التعليمات.

وفى خبر يهم الباحثين عن شقق الإسكان الاجتماعى.. أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غدا الخميس 4/6/2020، وحتى الساعة 11:59 مساءً، يعد آخر فرصة للتسجيل إليكترونياً لحجز ١٣٥٩ وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.

وبخصوص أوضاع المرور .. تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، تحويلات مرورية على محور 26 يوليو أعلى المنصورية، لاستكمال أعمال إصلاحات الطريق وذلك لمسافة 500 متر فى الاتجاهين، حيث تقوم شركة المقاولون العرب بإصلاح الطريق.

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ومن المقرر، أن يتم تحويل حركة المرور إلى الاتجاه الأخر مع عمل تحويلة مرورية في الاتجاهين تحت إشراف الإدارة العامة للمرور، وتقوم الادارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية لتسيير الحركة المرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور.

وإلى أخبار الحوادث .. حيث قررت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى ، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار محمد عبد العليم رضوان، وأمانة سر عبد الحكيم جمال الدين، إبراهبم محمد منصور تأجيل قضية "م.م" المتهم بقتل زوجته طعناً بالسكين فى يوم الصباحية إلى جلسة 4 ستمبر القادم، وذلك لمناقشة الطب النفسى والطب الشرعى، عقب طلب السيد الدجوى محامى المتهم من هيئة المحكمة.

وكانت قرية كفر القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية ، قد شهدت جريمة بشعة، وذلك عندما تجرد محامى من مشاعر الإنسانية وقام بقتل زوجتة فى ليلة الصباحية وقام بقتلها طعنا بالسكين فى رقبتها.

وإتساقاً بأخبار الحوادث .. أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل عن الطيار أشرف أبو اليسر، ويطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 6 يوليو للاطلاع بناء على طلب دفاع الفنان محمد رمضان.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.

وبخصوص الوسط الفني .. وتحديداً الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. كشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، عند تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بعد دخولها العناية المركزة، فجر أمس.

وقال المصدر الطبى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن رجاء الجداوى، دخلت العناية المركزة فجر اليوم، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، وقبل قليل تدهورت حالتها الصحية أكثر، وتم وضعها على جهازCPAP، وأصبحت فاقدة الوعى.. خالص الدعاء بالشفاء للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي .

رياضيا .. أجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أحمد فتحى لاعب الفريق بعدما أُصيبت زوجته وابنتاه بفيروس كورونا، حيث اطمأن أكثر من مسئول فى النادى على أحمد فتحى وأسرته، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع فتحى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحى بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية، ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس، وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.

نجوم الكرة المصرية والسويشيال ميديا تعاطفوا مع أحمد فتحى فبمجرد إعلان زوجة أحمد فتحى إصابتها وبناتها بهذا الفيروس اللعين انهالت التعليقات ورسائل الدعم على أحمد فتحى، وأكد الجميع فى دعمهم ومساندتهم لزوجة وأطفال جوكر الكرة المصرية وتمنوا لهم الشفاء العاجل من هذا الوباء الذى حل على العالم كله.

ومازالنا في الشأن الرياضي .. حيث وجه مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الدعوة لبعض خبراء اللوائح من أجل حضور اجتماع غد الخميس، الخاص بلجنة ملف نادى القرن المشكلة من جانب مجلس الإدارة، والذى سيعقد فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى وتلك هى القضية التى أعلن الزمالك استمراره بها حتى إصدار حكما للفصل فى المسألة.

وشهدت الفترة الأخيرة إعادة إدارة الزمالك لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” فى الساعات الماضية، وفقا لتصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"..

وعالميا ..مازالت تداعيات مقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد مستمرة.. حيث قامت الشرطة الأمريكية باعتقال سيناتور فى نيويورك .. وقال السيناتور الأمريكى بكونجرس ولاية نيويورك، زيلنور مايرى، إن الأمريكيين من أصل أفريقى يتم استهدافهم بشكل خاطئ من قبل الشرطة، مشيرا إلى أن ما حدث له أثناء مشاركته فى الاحتجاجات الأخيرة التى اجتاحت المدن الأمريكية ضد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.

وبحسب ما ذكر موقع "ياهو نيوز"، فإن السناتور زيلنور مايرى، من ذوى البشرة السمراء، كان يشارك فى الاحتجاجات التى شهدتها مدينة نيويورك يوم الجمعة عندما اقترب ضباط شرطة يستقلون دراجات من الحشد. وفى محاولته للدفاع عن المحتجين أمام الضباط الذى قال إنهم كانوا يضربونهم فى ظهورهم وسيقانهم، قام الضباط برشه بالفلفل وتقييد يديه. ونشر السيناتور فيما بعد صور اعتقاله التى نشرتها رويترز على حسابه على توتير والتى تسبب فى حالة كبيرة من الغضب بشان كيفية التعامل مع المحتجين.

وأشار السيناتور إلى غياب الثقة بين مجتمعات السود وقوات تنفيذ القانون لأنه يتم التعامل معهم على أنهم يمكن التخلص منهم. وأشار مايرى أنه تم إطلاق سراحه بعد فترة قصيرة بعدما علم أحد الضباط هويته. غلا أنه قال أن المحتجين الأخرين لم يكونوا محظوظين، ويواجه العديد منهم سجلات إجرامية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.