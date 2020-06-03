مجلس الدولة يحظر مخاطبة أي جهة خارجه إلا من خلال إدارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ محمود الشوربجي:

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بوضع العديد من القواعد التي تتفق والتقاليد القضائية الأصيلة بإلزام جميع أعضاء مجلس الدولة الذين أنشأوا جروبات أو مواقع أو غيرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي غلقها فوراً مع استثناء جروبات العمل القضائي داخال المحاكم والدوائر والمغلقة على أعضائها فقط.

وذكر مصدر مسئول بالمجلس في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أكد على أنه لا يجوز مخاطبة أي جهة خارج مجلس الدولة بخصوص أي أمر يتعلق بالسادة الأعضاء أو بأمور العمل في المجلس أو أي أمر عام آخر إلا من خلال إدارة المجلس وتستثنى من ذلك الطلبات الخاصة بالعضو.

وأكد المجلس أن أي اقتراحات أو اعتراضات بشأن نظام العمل أو الإدارة لا يجوز تناولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تقدم مباشرة من العضو نفسه أو عن طريق رئاسته إلى إدارة المجلس، فضلا عن أن المجلس أكد على تطبيق قرارات حظر الظهور الإعلامي وهي القاعدة التي توارث عليها المجلس وفقا للقيم والتقاليد القضائية العريقة.