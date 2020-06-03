طعنات متفرقة إحداها بمنطقة حساسة.. ملابسات العثور على جثة شاب بالشارع في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية لجثة شاب عُثر عليه في الشارع بالجيزة عن تلقيه طعنات متفرقة بالجسم إحداها بمنطقة حساسة، وأن الجناة قيدوه بالحبال وتخلصوا من جثته بالشارع.

فريق بحث مكبر من البحث الجنائي يعكف ضباطه على فحص أوراق القضية أملا في كشف ملابساتها كاملة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على شاب مقتولا.

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وكشفت المعاينة الأولية بمشاركة رجال الأدلة الجنائية عن أن الجثة لسائق توك توك في العشرينات من العمر ويدعى "سيد"، مقيدا بالحبال.

وشكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط الجاني.

ويفحص رجال المباحث علاقات المجني عليه، والتأكد من جود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل، فضلا عن سماع شهود عيان وتتبع خط سير الضحية لمعرفة ما إذا كان الانتقام أو السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي تحفظت على الجثة بمشرحة زينهم لتشريحها بواسطة الطب الشرعي.