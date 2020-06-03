"جثة على الطريق".. العثور على سائق توك توك مقيدا بالحبال في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة شاب عشريني مقيدا بالحبال مُلقاة في الشارع يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على فك طلاسمها.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على شاب مقتولا.

وكشفت المعاينة الأولية بمشاركة رجال الأدلة الجنائية أن الجثة لسائق توك توك في العشرينات من العمر ويدعى "سيد"، مقيدا بالحبال.

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وشكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط الجاني.

ويفحص رجال المباحث علاقات المجني عليه، والتأكد من وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل، فضلا عن سماع شهود عيان وتتبع خط سير الضحية لمعرفة ما إذا كان الانتقام أو السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي تحفظت على الجثة بمشرحة زينهم لتشريحها بواسطة الطب الشرعي.