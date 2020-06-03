محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه بناءً على الأحداث الراهنة والظروف الصعبة التي تواجه الكادر الطبي والأطباء البيطريين في مواجهة جائحة فيروس كورونا، فإن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين قررت بالتمرير بعد الموافقة الجماعية تليفونيًا، مساندة الأعضاء في هذه الظروف.
وتتصمن المساعدات التي تعتزم النقابة توفيرها لأعضائها، ما يلي:
1- في حالة الأصابة للعضو يتم صرف مبلغ 10000 جنيه.
2- في حالة الوفاة للعضو يتم صرف مبلغ 50000 جنيه.
وأشار عبيد، في بيان، إلى أن ذلك بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية بواقع 20000 جنيه في حالة الإصابة، و50000 جنيه في حالة الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. نقابة البيطريين: 50 ألف جنيه لكل شهيد.. و10 آلاف للمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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