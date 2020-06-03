محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل.
الأربعاء
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح من 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.
الخميس
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح من 3 إلى 30 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 20 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.
الجمعة
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح من 3 إلى 35 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 25 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح من 3 إلى 15 مم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر باستثناء مصر.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار على دول حوض النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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