أخبار مصر | منظمة حقوقية: 1 من كل 6 أطفال يصابون بالاكتئاب بسبب عزل كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة حقوقية: 1 من كل 6 أطفال يصابون بالاكتئاب بسبب عزل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن العالم فرض حظر التجول ومنع التحرك والتجمعات بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، مما ادي الي إصابة واحدا من كل 6 أطفال تقريبا بفترات اكتئاب خلال الأزمة الحالية، وفق لدراسة أجرتها منظمة حقوق الأطفال في اسبانيا.

وأكدت المنظمة أن الأطفال الأكثر فقرا هم الأكثر معاناة، حيث يشعر 32.3% طفل بالاكتئاب في الأسر الفقيرة على نحو متكرر أو يومي، فيما يعاني 17% من أطفال الاسر ذات الدخل المتوسط.

ومن مراحل اكتئاب الأطفال كالاتي:

1-زيادة الخوف وتحوله الي عقدة دائمة، مما يتطلب ضرورة طمأنته وعدم الحديث أمامه عن أي مخاوف بشأن الأزمة وتحذيره من الخطر بشكل مناسب.

2- شعور الطفل بالغضب سريعا، وذلك بسبب وجوده بالمنزل بشكل دائم.

3- تدور الكثير من الأسئلة التي في ذهن الطفل مما تؤدي الي الارتباك الذهبي.

3- نتيجة المخاوف التي يسمع عنها وشعوره بالخوف يحدث اضطرابات النوم.

4- في حالة عدم الانتباه الي المشاكل النفسية للطفل يصل الامر الي مرحلة الاكتئاب.

نصائح لتخلص من اكتئاب لدي الطفل:

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الاتصال بالزملاء:

ينبغي على الأم مشاركة الطفل في اجراء مكالمة هاتفيه مع زملائه في المدرسة يوميا، حتى يتمكن الطفل من التحدث إلى الأصدقاء وأيضا إلى العائلة والأقارب، لكي تتحسن حالته المعنوية.

التعليم عن بعد:

تذكير الأطفال دائما بأنهم ليسوا في اجازة، لذلك انشأت بعض وزارات التعليم منصات للتعليم عن بعد، لضمان استمرارية التعليم وإمكانية حصول الأطفال على التعليم.

ممارسة الرياضة:

ترفع الألعاب الرياضية من الروح المعنوية، فهي تساعد الطفل في تنمية قدرة الطفل الجسدية والعقلية والاجتماعية، وتحسين نفسيّته بما يجعله أكثر مرونة.

اشراك الأطفال في ترتيب المنزل:

تعتبر عملية اشراك الأطفال في ترتيب المنزل من أهم النقاط، التي تساعد الطفل في إشغال وقت فراغه، خلال الحجر الصحي، لذا يمكن أن تطلبي من طفلك مشاركتك مثل اعادة ألعابهم إلى مكانها بعد اللعب بها

سبورة وطباشير:

تعد فكرة تدريس الأم للطفل عن طريق سبورة وطباشير أو القلم الخاص بالكتابة على اللوح من الأفكار التي تساعد على تنمية القدرات العقلية للطفل، حيث من خلالها يتعلم الطفل حس القيادة والمسؤولية.