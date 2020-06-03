مصر | نشرة حوادث الخليج 365: أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

حيثيات حكم حل حزب البناء والتنمية: يدعم ميليشيات تهدد الأمن القومي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، حكمًا قضائيًا بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالته إلى الخزانة العامة وقضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله.

اجتماع طارئ للنائب العام مع التفتيش القضائي ورؤساء الاستئناف

عقد المستشار حمادة الصاوي النائب العام اجتماعًا بالمستشارين: مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، ورؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف بالجمهورية؛ ذلك للتوجيه برؤية النائب العام لإدارة العمل بالنيابة العامة خلال الفترة المُقبلة.

بسبب 200 جنيه.. مد أجل الحكم على طالب قتل مواطنا في السلام

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم علي طالب ثانوى قتل مواطنا بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام، لجلسة 6 أغسطس المقبل.

أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة

أقام عصام على السيد الطباخ المحامي بالنقض، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مختصما كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم، يطالب فيها بوقف امتحانات الثانوية العامة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 6 يوليو المقبل.

استمرار حبس نقاش لقتله خاله في الحوامدية.. و"الميراث" كلمة السر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس نقاش بالحوامدية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل خاله، بسبب الميراث وتسديد طعنات بجسده.