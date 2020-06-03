شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 161 قيادة.. وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة تنقلات وتعيينات للمحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، أكبر حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية، تضم 161 قيادة محلية. وقال الوزير، في بيان، إن الحركة تضم 60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019. ومن المنتظر إعلان تفاصيل الحركة والأسماء، الخميس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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