شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التشيك يدعو السيسي إلى زيارة بلاده فور انحسار جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره التشيكي، ميلوش زيمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس التشيكي أشاد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، خاصةً على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي، مؤكداً حرص بلاده ودول تجمع «فيشجراد» على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب، وموجهاً الدعوة إلى السيد الرئيس لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا.

من جهته، أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً التطلع لاستمرار التنسيق مع الرئيس التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع «فيشجراد».

وتناول الاتصال التباحث حول سبل تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.