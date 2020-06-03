شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 14 فندقًا جديدًا يتسلمون شهادة السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم 14 فندقا بـ5 محافظات، هي البحر الأحمر والإسكندرية والقاهرة والسويس وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى الآن وصلت إلى ٩٩ فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، أقرت باستيفاء ٣ فنادق بمحافظة البحر الأحمر، هم هيلتون لونج بيتش، وجنجل اكوا بارك، والفرعون ازور، و3 فنادق بمحافظة الإسكندرية وهي فنادق هيلتون جرين بلازا، وجراند بلازا سموحة، وصن رايز اليكس افينيو، وفندقين بمحافظة القاهرة هما سانت ريجيس، وهيلتون مركز التجارة العالمي، بالإضافة إلى 5 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس هما بورتو السخنة، وكانكون، وواحة مينا، وموفنبيك، وتيدا سويس ان، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق موفنبيك اسوان.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن الفنادق التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.