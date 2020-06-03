شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي عدد من مصابي «كورونا» داخل مستشفيات العزل بـ10 محافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت مستشفيات العزل في المحافظات، الأربعاء، تعافي عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، واستقبل عدد منها مصابين جدد.

في الأقصر، أعلنت مستشفى العزل باسنا، خروج ١٠ حالات جديدة من المتعافين بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وإجراء الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٥٠٢ حالة بالمستشفى.

وفي بني سويف، تعافت مُسنة تبلغ من العمر ٧٢ عاما، من الفيروس بعد تلقيها العلاج داخل العزل بمستشفى ناصر العام، على مدار ١٠ ايام، وودع أطباء وتمريض وإداري المستشفى ناصر العام الحالة بإلتقاط الصور التذكارية لها لحظة خروجها من المستشفى وسط حالة من السعادة والفرحة

وفي الوادي الجديد، قال المحافظ اللواء محمد الزملوط إن المحافظة سجلت ٤ حالات اصابة جديدة بمركزى الخارجة والداخلة ،ليرتفع اجمالى عدد المصابينإلى ٧٧ حالة منهم ٨ وفيات وخصصت المحافظة 5 أرقام هواتف وخط ساخن لتلقي شكاوى وبلاغات فيروس كورونا«عن الإصابات بالفيروس بينهما رقمان بمديرية الصحة وخط شكاوى «واتس آب» وخط ساخن ورقم أرضي.

وفي كفرالشيخ، توفي عبداللطيف سليمان، فني تحاليل بمعمل الاداره الصحية بدسوق عمره ٥٣سنه متاثرا باصابته بكورونا،وتم دفن الجثمان بمقابر العائله بقريته سنهور وسط اجراءات احترازي مشددة.

وكشفت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة أن عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ ٤٢١حالة، مشيرة إلى أن هناك ١٣٢٢ تحت المتابعه، ١٢٤٤حالة اشتباه، فيما بلغ عدد الوفيات بعزل بلطيم ١٤حالة وفاة.

وفي الشرقية، شهد مستشفي العزل بفاقوس إجراء جراحة قيصرية اليوم لسيدة تبلغ من العمر ٤٠ عامًا، مصابة بالفيروس وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، وبعد إنجاب الطفل تحولت العينات المعملية للأم من إيجابية إلى سلبية، ليزف المولود بشرى سارة أخرى لوالدته، وتعود الحياة والأمل مرة أخرى لها، مضيفاً بأن حالة المولود جيدة، وسيتم إجراء مسحة طبية له بعد مرور ٤٨ ساعة، وقدم الفريق الطبي الورود للأم وتهنئتها بالمولود الجديد، وتماثلها للشفاء

وواصلت الفرق التابعة للإدارات الصحية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بالفيروس وفي البحر الاحمر، استقبل مطار مرسي علم الدولي ٣ رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين من الخارج ببنهم 2 من السعودية وواحدة من الكويت اقلت نحو ٥٠٠راكب والطيران ومن المقررإخضاعهم ن للحجر الصحي لمدة أسبوع بعدد من فنادق مرسي علم.

وانتهت فترة الحجر الصحي لـ ٢٤٥ راكبًا من المصريين العائدين من ابوظبي الذين وصلوا على متن رحلة طيران الخميس الماضي بعد التأكد من خلوهم منالاصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة اسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسي علم، وقام فريق طبى من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرتين العائدين وثبت خلوهم الإصابة.

استقبل مطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الاحمر اليوم الاربعاء رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين من الخارج من الكويت وعددهم ١٦٥ راكبًا، وذلك ضمن الرحلات التي تنظمها الحكومة لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية واجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران ومن المقرر اخضاع العائدين للحجر الصحي لمدة اسبوع بعدد من فنادق مرسي علم

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر انه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهموتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليوميعن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة اسبوع .

وفي القليوبية، أعلنت مديرية الصحة خروج 9حالات بعد تعافيهم منهم 4 حالات من مستشفي الحجر الصحى بقها و5 بالتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 248 شخصا فيما اشار الدكتور عيد العطار مدير مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة إلى مغادرة 4 متعافين المستشفى

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وفي المنيا، أعلنت مديرية الصحة إصابة 32 شخصا بمدن وقري المحافظة، ونقلهم لمستشفيات الحجر الصحي للعلاج، وواصلت الفرق الطبية بمستشفي حجر ملوي علاج 125 مصابا، وتعافي 3 مصابين من الوباء وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم

وأصدر المحافظ اللواء أسامة القاضي، قرارًا بوقف الأجازات للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين لمدة شهرين اعتبارا من أول يونيو الجاري. تعافي وخروج 26 حالة من مستشفى العزل الجامعي بالفيوم.

وفي الفيوم، قال الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم تعافي وخروج 26 حالة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والكوادر الطبية بالمحافظة من مستشفي العزل الجامعي بعد تماثلهم الشفاء والتأكد من سلبية مسحتين متتاليتين.

وفي البحيرة، احتفل طاقم العاملين بمستشفى شبراخيت المركزى المخصص للعزل الصحى بشفاء وخروج أول حالة مصابة بالفيروس وتم التنبيه عليها باستكمال فترة العزل في المنزل، وتم التأكيد عليها بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأحبط العاملون بمستشفى حميات كفر الدوار المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا محاولة إحدى المصابات الهروب من المستشفى.

وأكد مصدر طبى بالمستشفى إن أمن المستشفى تمكن من منع «هـ .ف» 36 سنة، مقيمة بمركز كفر الدوار، والمصابة بفيروس كورونا المستجد من الهروب من المستشفى بعد مرور 3 أيام من احتجازها.