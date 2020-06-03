شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة، سلسلة من القواعد العامة التى يجب اتباعها لمواجهة عدوى فيروس كورونا، منعا لتسربها بين الأفراد المعزولين منزليا بسبب الإصابة بالمرض. قواعد عامة لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل: - راعً تنظٌف وتطهٌر الأسطح المشتركة مع ارتداء قفازات / جوانتً - تنظيف ممابض الأبواب - تنظيف التلٌفون الأرضي - تطهير الطاولات والكمبيوتر - تنظيف كافة الأسطح وخاصة الحمام المشترك نظافة الأيدى: - غسل الأيدى لمدة 20 ثانية Advertisements - فركها بالكحول 70% - تجنب مالمسة الأنف والعين والفم قواعد عامة: - ابق بغرفتك طٌلة فترة العزل - حافظ دوما على مسافة عند الحديث للأشخاص - ارتدي الكمامة عند التعامل مع أي شخص - تمنع الزيارات أثناء فترة العزل - تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو افرازاته

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